Dom naroda danas odlučuje o boračkom dodatku

Borački dodatak danas će se naći pred delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija je vanredna sjednica sazvana dva dana nakon zasjedanja Predstavničkog doma.

Predloženi dnevni red identičan je dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma, koji je u utorak, 28. jula, većinom glasova prihvatio izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

Izmjenama zakona predviđeno je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka demobilisanim braniocima, kao i članovima por