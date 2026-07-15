Dom naroda BiH danas o zakonima o VSTV-u i Sudu BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati 33. hitnu sjednicu, na kojoj će delegati razmatrati dva važna zakonska prijedloga.

Sjednica je zakazana za 11 sati u Plavoj sali zgrade institucija Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu nalaze se Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine.

Predlagači oba zakonska rješenja su delegati Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić.

Usvajanje zakona o VSTV-u i Sudu BiH ubraja se među ključne obaveze Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.