Dom naroda FBiH danas razmatra niz finansijskih i socijalnih zakona na dvije sjednice

Danas će biti održan nastavak 22. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, koju je zakazao predsjedavajući Tomislav Martinović.

Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazane su za danas u Sarajevu, na kojima će se razmatrati više zakona iz oblasti finansija, socijalne politike i tržišta rada.

Prema najavi, redovna sjednica počinje u 12 sati, a nakon njenog završetka planirano je održavanje i vanredne sjednice.
Na dnevnom redu redovne sjednice, po hitnom postupku, nalaze se Prijedlog zakona o bankama i Prijedlog zakona o elektronskom novcu. Izmjene Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u proceduru po skraćenom postupku, kao i izmjene Zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Među predloženim tačkama su i Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBiH te Prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Za vanrednu sjednicu gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni iz Federalne vlade. Riječ je o Prijedlogu zakona o platnim uslugama, izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama, Prijedlogu zakona o računima za plaćanje te izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

U redovnoj proceduri jedino se razmatra Nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH, čiji je predlagač Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda.