Dom naroda PSBiH danas nastavlja sjednicu, na dnevnom redu zakon o VSTV-u i Sudu BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas nastavlja 18. redovnu sjednicu koja je krajem januara prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a pred delegatima je obiman dnevni red sa nizom zakonskih prijedloga.

Među najvažnijim tačkama je Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH. Predlagači su članovi Kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Ranije je pojašnjeno da je riječ o verziji zakona koju Vijeće ministara BiH nije prihvatilo, a koju je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Ovi zakoni trebali bi biti razmatrani u prvom čitanju, odnosno po principima i po skraćenom postupku.

Usvajanje ovih zakonskih rješenja smatra se jednim od važnih uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.

Na dnevnom redu sjednice nalazi se i set zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva s oznakom „EI“, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH ranije su utvrđeni prijedlozi zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, o patentu te o žigu, s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije.

Uz to su utvrđeni i pojedinačni prijedlozi zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva te izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu, koji prate usvajanje navedenih propisa i također su upućeni Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje.

Delegati bi trebali razmatrati i Prijedlog zakona o mjernim jedinicama u BiH, koji je Vijeće ministara BiH ranije utvrdilo radi usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije. Ovim zakonom uređuju se zakonske mjerne jedinice u BiH, njihovi nazivi i simboli, područja i način primjene te obaveza njihove upotrebe, s ciljem zaštite potrošača i funkcionisanja slobodnog tržišta.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji bi trebao osigurati preduvjete za nastavak digitalne transformacije javne uprave u institucijama Bosne i Hercegovine.

Pred delegatima bi se trebao naći i zahtjev Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH po hitnom postupku. Predloženim izmjenama definira se način utvrđivanja naknade za rad članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa.

Delegat Džemal Smajić predložio je i izmjenu Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, navodeći da u Oružanim snagama nedostaje značajan broj vojnika te da je potrebno povećati starosnu granicu trajanja profesionalne vojne službe.

Dom naroda trebao bi razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Predlagači navode da je cilj otklanjanje nepovoljnog položaja zaposlenih u institucijama BiH koji su oštećeni zbog nedonošenja budžeta u zakonskim rokovima.

Osim zakonskih prijedloga, pred delegatima će se naći i veći broj izvještaja i informacija, kao i davanje saglasnosti na više međunarodnih sporazuma i ugovora.