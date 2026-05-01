FIFA razmatra pravilo koje se već primjenjuje u BiH

Adin Jusufović
BiH večeras protiv Kipra: Barbarez vjeruje u petu pobjedu
FIFA bi uskoro mogla uvesti novo pravilo kojim bi klubovi bili obavezani da tokom cijele utakmice na terenu imaju najmanje jednog mladog igrača.

Prema pisanju madridskog AS-a, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino i rukovodstvo ove organizacije razmatraju model sličan onome koji se već primjenjuje u bh. nogometu. Cilj je da se mladim igračima omogući veća minutaža, brži razvoj i više prostora u seniorskom fudbalu.

Novo pravilo odnosilo bi se na obavezu da seniorski klubovi u svakom trenutku utakmice imaju najmanje jednog domaćeg igrača iz kategorije U-20 ili U-21. Na taj način FIFA želi podstaći klubove da više ulažu u vlastite akademije, umjesto da se oslanjaju isključivo na kupovinu već formiranih mladih fudbalera.

Slično pravilo Nogometni savez BiH uveo je 2022. godine. Prvobitno su klubovi morali imati jednog U-21 igrača na terenu svih 90 minuta, dok je drugi morao igrati najmanje jedno poluvrijeme. Kasnije je pravilo ublaženo, pa je ostala obaveza da jedan U-21 igrač bude u igri tokom cijelog susreta.

