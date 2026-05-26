Yahoo Sports prognozira: Zmajevi prolaze grupu

Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će ove godine biti održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku, počinje za 16 dana, a interesovanje javnosti za najveću nogometnu smotru sve je veće.

Ovogodišnji Mundijal bit će historijski jer će prvi put učestvovati 48 reprezentacija. U nokaut fazu plasirat će se po dvije najbolje selekcije iz svake grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Američki Yahoo Sports objavio je prognozu raspleta po grupama, prema kojoj bi reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenje u grupi B završila na trećem mjestu. Ipak, prema njihovoj procjeni, Zmajevi bi se plasirali u narednu fazu kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija.

U istoj prognozi prvo mjesto u grupi pripalo bi Švicarskoj, druga bi bila Kanada, dok bi Katar završio na posljednjoj poziciji.

Mundijal počinje 11. juna, a reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu igra dan kasnije u Torontu protiv Kanade, s početkom u 21 sat.