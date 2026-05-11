Barbarez danas objavljuje spisak za Svjetsko prvenstvno

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u ponedjeljak u 14 sati u Sarajevu će objaviti spisak 26 igrača na koje računa za nastup na Svjetskom prvenstvu.

Objava spiska već se poredi s onom iz 2014. godine, kada je Safet Sušić birao igrače za Mundijal u Brazilu. Iako je od tada prošlo 12 godina, pojedine okolnosti su veoma slične.

Jedna od njih je ukupna tržišna vrijednost reprezentacije. Prema procjenama Transfermarkta, vrijednost bh. tima tada je iznosila oko 125 miliona eura, približno kao i danas. Razlika je u tome što su 2014. godine Edin Džeko i Miralem Pjanić činili veliki dio ukupne vrijednosti ekipe, dok je sada vrijednost raspoređena na veći broj igrača.

Druga sličnost odnosi se na domaće prvenstvo. Kao i 2014. godine, očekuje se da na spisku neće biti fudbalera iz Premijer lige BiH. Prije 12 godina među putnicima za Brazil bio je golman Asmir Avdukić iz banjalučkog Borca, ali među igračima u polju nije bilo predstavnika domaće lige.

Na širem spisku za Brazil tada su se našli Srđan Stanić iz Željezničara i Dejan Bandović iz Sarajeva, ali nisu bili dio konačnog tima koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu.

Reprezentacija BiH je 2014. godine imala deset igrača iz najjačih evropskih liga. Edin Džeko je u Brazil putovao kao prvak Engleske s Manchester Cityjem, Miralem Pjanić je s Romom bio viceprvak Italije, a u ekipi su bili i fudbaleri iz Bundeslige, Serie A i drugih jakih evropskih prvenstava.

Ipak, na Sušićevom spisku bilo je i igrača iz klubova koji danas široj javnosti ne zvuče posebno poznato, poput Elazigspora, Erciyespora ili kineskog Guizhou Rehnea.

Tada je najviše pažnje izazvao poziv Tini Svenu Sušiću, dok je najveće iznenađenje bio povratak Muhameda Bešića. Bešić je prethodno bio udaljen iz mladih selekcija zbog nediscipline, ali ga je Safet Sušić vratio u reprezentativni krug, a na Mundijalu je imao važnu ulogu, posebno u utakmici protiv Argentine.

Sada ostaje pitanje da li će Sergej Barbarez, osim sličnosti u vrijednosti reprezentacije i izostanku igrača iz domaće lige, ponuditi i treći zajednički detalj sa Sušićevim spiskom, neko ime koje bi moglo iznenaditi javnost.

A evo koji igrači su predstavljali BiH na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je 2014. godine prvi put nastupila na Svjetskom prvenstvu, a selektor Safet Sušić tada je u Brazil poveo 23 igrača koja su ispisala jednu od najvažnijih stranica bh. sporta.

Konačni spisak za Mundijal potvrđen je Svjetskoj nogometnoj asocijaciji uoči početka turnira, a na njemu su se našli igrači koji su prethodno bili i na pripremnoj turneji u Sjedinjenim Američkim Državama.

Među golmanima su bili Asmir Begović iz Stoke Cityja, Jasmin Fejzić iz Aalena i Asmir Avdukić iz Borca iz Banje Luke.

Odbranu su činili Emir Spahić iz Bayer Leverkusena, Toni Šunjić iz Zorye Lugansk, Sead Kolašinac iz Schalkea, Ognjen Vranješ iz Elazigspora, Ermin Bičakčić iz Eintracht Braunschweiga i Muhamed Bešić iz Ferencvaroša.

U veznom redu našli su se Miralem Pjanić iz Rome, Izet Hajrović iz Galatasaraya, Mensur Mujdža iz Freiburga, Haris Medunjanin iz Gaziantepspora, Senad Lulić iz Lazija, Anel Hadžić iz Sturm Graza, Tino Sven Sušić iz Hajduka, Sejad Salihović iz Hoffenheima, Zvjezdan Misimović iz Guizhou Rehnea, Senijad Ibričić iz Erciyespora i Avdija Vršajević iz Hajduka iz Splita.

Napad bh. reprezentacije predvodili su Vedad Ibišević iz Stuttgarta, Edin Džeko iz Manchester Cityja i Edin Višća iz Istanbul BB-a.

BiH je na Svjetskom prvenstvu igrala u grupi sa Argentinom, Nigerijom i Iranom, a historijsku prvu pobjedu na Mundijalima ostvarila je protiv Irana rezultatom 3:1.