Kelme slučajno otkrio izgled novih dresova reprezentacije BiH?

Sportski brend Kelme privukao je pažnju javnosti nakon što je na njihovom zvaničnom Instagram profilu nakratko objavljena fotografija koja bi mogla prikazivati nove dresove fudbalske reprezentacije BiH.

Objava je ubrzo uklonjena, ali su je navijači uspjeli primijetiti, nakon čega su se komentari brzo proširili društvenim mrežama.

Iz Fudbalskog saveza BiH za sada nema zvanične potvrde o izgledu nove opreme, pa ostaje nejasno da li je riječ o stvarnom dizajnu ili marketinškoj grešci.

Dresovi reprezentacije BiH uvijek izazivaju veliku pažnju navijača, zbog čega se i ovaj kratki propust Kelmea brzo našao u fokusu javnosti.

Zvanično predstavljanje nove opreme očekuje se u narednom periodu