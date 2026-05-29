Zmajevi jako protiv Sjeverne Makedonije, prvo poluvrijeme bez golova

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je prvo poluvrijeme prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije na stadionu “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu.

Nakon prvih 45 minuta, utakmica je donijela borbenu igru i dosta opreza na obje strane. Zmajevi su pokušavali doći do kontrole kroz posjed lopte i organizovane napade, dok je Sjeverna Makedonija nastojala odgovoriti brzim izlascima prema polovini bh. tima.

Prema statističkim podacima dostupnim na stranici Rezultati.com, nakon prvog poluvremena prati se više parametara igre, među kojima su posjed lopte, ukupni udarci, udarci u okvir gola, korneri, kartoni i dodavanja. Statistika pokazuje da se radi o utakmici u kojoj oba selektora imaju dovoljno materijala za analizu u nastavku susreta.

Selektor Sergej Barbarez ovaj susret koristi kao važnu provjeru u pripremnom ciklusu, pa se očekuje da će u drugom poluvremenu priliku dobiti još nekoliko reprezentativaca. Prijateljski duel sa Sjevernom Makedonijom za bh. tim je prilika da se provjeri forma igrača, ali i uigraju određena taktička rješenja pred naredne izazove.

U nastavku utakmice očekuje se otvorenija igra, posebno ukoliko stručni štabovi naprave izmjene i pruže šansu igračima koji nisu počeli susret.