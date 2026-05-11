Salt Lake City bit će domaćin Zmajeva tokom trening kampa

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez na današnjoj press konferenciji govorio je i o planovima vezanim za kamp reprezentacije tokom Svjetskog prvenstva.
Kako je naveo, primarna baza bh. reprezentacije bit će u Salt Lake Cityju. Zanimljivo je to što će Zmajeve u Salt Lake City-u dočekati i naš najbolji košarkaš Jusuf Nurkić, koji igra za Utah Jazz iz Salt Lakce City-a.
„Nakon Toronta idemo u Salt Lake City, gdje će biti naš glavni kamp. Nismo željeli iz St. Louisa ići u kamp, pa potom letjeti četiri ili pet sati do Toronta. Zbog toga ćemo ostati pet dana u Torontu, kako bismo izbjegli veće probleme s vremenskim zonama“, rekao je Barbarez.
Dodao je da je odluka donesena kako bi se smanjio broj letova i umor igrača.
„Poslije naredne dvije utakmice ponovo se vraćamo u kamp. Moja želja je da uđemo u juli i da budemo na Mundijalu“, poručio je Barbarez.
Podsjećamo, reprezentacija BiH će na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi C, zajedno sa selekcijama Kanade, Katara i Švicarske.