Salt Lake City bit će domaćin Zmajeva tokom trening kampa

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez na današnjoj press konferenciji govorio je i o planovima vezanim za kamp reprezentacije tokom Svjetskog prvenstva.

Kako je naveo, primarna baza bh. reprezentacije bit će u Salt Lake Cityju. Zanimljivo je to što će Zmajeve u Salt Lake City-u dočekati i naš najbolji košarkaš Jusuf Nurkić, koji igra za Utah Jazz iz Salt Lakce City-a.

„Nakon Toronta idemo u Salt Lake City, gdje će biti naš glavni kamp. Nismo željeli iz St. Louisa ići u kamp, pa potom letjeti četiri ili pet sati do Toronta. Zbog toga ćemo ostati pet dana u Torontu, kako bismo izbjegli veće probleme s vremenskim zonama“, rekao je Barbarez.

Dodao je da je odluka donesena kako bi se smanjio broj letova i umor igrača.

„Poslije naredne dvije utakmice ponovo se vraćamo u kamp. Moja želja je da uđemo u juli i da budemo na Mundijalu“, poručio je Barbarez.

Podsjećamo, reprezentacija BiH će na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi C, zajedno sa selekcijama Kanade, Katara i Švicarske.