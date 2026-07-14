Tarik Muharemović pred transferom karijere

Bosanskohercegovački reprezentativac Tarik Muharemović mogao bi ovog ljeta napraviti najveći transfer u dosadašnjoj karijeri i preseliti u engleski Premiership.

Prema informacijama poznatog nogometnog insajdera Fabrizija Romana, pregovori o njegovom dolasku u Leeds napreduju, a 22-godišnji defanzivac zainteresovan je za prelazak na Elland Road.

U Leedsu Muharemovića vide kao ozbiljno pojačanje u odbrani pred početak nove sezone, dok se razgovori kluba, igrača i ostalih uključenih strana odvijaju u pozitivnom smjeru.

Mladi bh. reprezentativac prošle sezone privukao je pažnju dobrim partijama, zbog čega se našao na radaru engleskog kluba. Dolazak u Leeds predstavljao bi veliki iskorak i najznačajniji potez u njegovoj profesionalnoj karijeri.

U narednom periodu očekuje se nastavak pregovora i mogući konačni dogovor o transferu bh. defanzivca u Englesku.