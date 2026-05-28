Zmajevi danas završavaju pripreme za duel sa Sjevernom Makedonijom

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine (Zmajevi) privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, koja će biti odigrana u petak od 20:30 sati na stadionu Asim Ferhatović-Hase u Sarajevu.

Nakon nekoliko dana rada u glavnom gradu BiH, Zmajeve danas očekuju službene medijske aktivnosti, ali i posljednji trening pred prvi test u ovom reprezentativnom ciklusu.

Press-konferencija „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas u 13:30 sati u prostorijama NS/FSBiH u Sarajevu. Tom prilikom iz bh. tabora bit će najavljen susret sa Sjevernom Makedonijom, uz osvrt na dosadašnji tok priprema.

Reprezentativci BiH prethodnih dana okupljali su se u hotelu Malak na Ilidži, dok su treninzi održavani u Trening-centru FK Sarajevo u Butmiru. U ponedjeljak i utorak organizovane su izjave za medije, a jučerašnji trening bio je otvoren za novinare prvih 15 minuta, bez obraćanja igrača i stručnog štaba.

Zmajevi će danas od 17 sati odraditi još jedan trening u Butmiru, koji će također biti otvoren za predstavnike medija tokom uvodnih 15 minuta.

Program uoči utakmice bit će nastavljen na Koševu, gdje će reprezentacija Sjeverne Makedonije od 18:30 sati održati press-konferenciju, a pola sata kasnije i trening na glavnom terenu stadiona Asim Ferhatović-Hase.