Amel Ćurić predstavio pjesmu posvećenu Zmajevima

Bh. pjevač Amel Ćurić objavio je novu pjesmu pod nazivom “Osjećaj ovaj”, inspirisanu plasmanom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo.

Muziku, tekst i aranžman potpisuju Nino Mujagić i Amel Ćurić, dok je spot sniman na Bjelašnici.

Ćurić je tokom promocije kazao da već ima pripremljen album, ali je njegovo objavljivanje privremeno odgodio kako bi se posvetio pjesmi za reprezentaciju. Istakao je da želi da “Osjećaj ovaj” preraste u univerzalnu sportsku himnu, ne samo fudbalske, nego svih reprezentacija Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim riječima, nakon dužeg perioda ponovo se pojavila euforija koja je podsjetila na emociju pjesme “Što nas ima mašala”, zbog čega je nastala ideja za novu pjesmu koja bi mogla povezati ljude i probuditi patriotski osjećaj.

Ćurić je dodao da spot donosi emotivnu priču, a u njegovoj realizaciji učestvovao je i Tarik Hodžić. U spotu se pojavljuje i Ćurićev sin Kan, dok je projekat podržalo Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.