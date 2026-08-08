Željezničar pobjedom otvorio novu sezonu Premijer lige BiH

Nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine počela je sinoć na Grbavici, gdje je Željezničar pred domaćim navijačima savladao BSK iz Banje Luke rezultatom 2:1.

Podmlađeni tim Željezničara poveo je u 65. minuti. Prelijepu akciju domaćih pogotkom je završio 17-godišnji Aldijan Korora.

Gosti su samo pet minuta kasnije uspjeli izjednačiti. David Čavić je u 70. minuti šutirao sa distance, a lopta je nakon što je zakačila jednog igrača promijenila smjer i prevarila golmana Abdulahovića.

Željezničar je do pobjede stigao u samoj završnici. Rezervista Husković pogodio je u 86. minuti i donio Plavima prva tri boda u novoj sezoni.

Željezničar je tako barem privremeno preuzeo vrh tabele Premijer lige BiH, dok će ostali susreti prvog kola biti odigrani u narednim danima.