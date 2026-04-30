Promijenjen termin utakmice BiH – Sjeverna Makedonija

Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavijestio je javnost da je promijenjena satnica prijateljske utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije.

Do promjene je došlo nakon dogovora predstavnika NS/FS BiH i Fudbalske federacije Sjeverne Makedonije, uz saglasnost oba saveza.

Utakmica, koja je prvobitno trebala početi u 18:00 sati, bit će odigrana u 20:30 sati.

Susret je zakazan za 29. maj 2026. godine na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu.

Iz Saveza su poručili da ranije kupljene ulaznice ostaju važeće, te da navijači ne trebaju vršiti nikakve izmjene.