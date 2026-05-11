Završen projekat vrijedan više od 710.000 KM: Obnovljen pomoćni teren stadiona Tušanj

Pomoćni teren stadiona Tušanj u Tuzli obnovljen je nakon završetka radova na sanaciji i modernizaciji jednog od najprometnijih sportskih terena u gradu.

Projekat, vrijedan više od 710.000 KM, donio je značajno poboljšanje sportske infrastrukture, a teren sa novom umjetnom travom po FIFA standardima omogućit će bolje uslove za treninge i odigravanje utakmica.

Iz kompanije Grass-Sport saopćili su da su, zajedno s firmom „Se Sarajka“ niskogradnja, uspješno realizovali ovaj sportski projekat u Tuzli.

Kako su naveli, Grad Tuzla dobio je veliki teren sa kvalitetnom umjetnom podlogom, dok će FK Sloboda Tuzla trenažni proces i utakmice sada moći organizovati u znatno boljim uslovima.

Radovi su obuhvatili postavljanje nove umjetne trave, izgradnju i sanaciju tribina, pripremu i uređenje podloge, kao i potpunu obnovu zaštitne ograde oko pomoćnog stadiona.

Podsjećamo, radovi na pomoćnom terenu stadiona Tušanj počeli su krajem oktobra prošle godine, a realizovani su kroz dva ugovora. Jedan se odnosio na postavljanje umjetne trave i sanaciju zaštitnog zida, dok je drugi obuhvatio obnovu tribina i ograda.

Pomoćni teren je godinama bio u veoma lošem stanju. Dotrajala umjetna trava, oštećene tribine i zaštitna ograda otežavali su rad sportistima, ali su predstavljali i sigurnosni rizik za posjetioce.

Tokom rekonstrukcije uklonjena je stara zaštitna ograda i dotrajala vještačka trava, sanirani su potporni zidovi, uređena oborinska odvodnja i pripremljena nova podloga za savremenu umjetnu travu.

Novi teren ispunjava FIFA standarde, što će omogućiti kvalitetnije uslove za omladinske selekcije, treninge i odigravanje zvaničnih utakmica.

Završetak sanacije posebno je značajan jer pomoćne terene svakodnevno koriste brojni dječaci i djevojčice, omladinske selekcije i sportski kolektivi. Time će uslovi za razvoj mladih sportista u Tuzli biti znatno unaprijeđeni.

Ipak, dok je pomoćni stadion dobio novo ruho, glavni stadion Tušanj i dalje ostaje otvoreno pitanje. Građani i sportska javnost godinama očekuju konkretnije poteze i jasniju strategiju njegove obnove.