Ermin Mahmić novo pojačanje Zmajeva

Kadetski tim Austrije, zatim juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine, pa U21 selekcija Austrije – a sada je stigao red i na seniorsku reprezentaciju BiH. Upravo tako tekao je reprezentativni put Ermina Mahmića, koji će ubuduće nositi dres Zmajeva.

Ovu vijest je danas objavio Emir Spahić, direktor A reprezentacije BiH, a potvrda je stigla i putem platforme FIFA-e, kao i na zvaničnoj stranici Fudbalskog saveza BiH.

Mahmić je rođen 14. marta 2005. godine u austrijskom gradu Welsu, gdje je i napravio prve fudbalske korake u klubu ESV Intersport. Nakon toga prelazi u FC Pasching You, odakle ga uočava LASK Youth. Kasnije je nastupao za Rapid u uzrastima U15, U16 i U18, a prije transfera u Slovan Liberec, s kojim je potpisao ugovor 1. jula 2025. godine, igrao je i za SV Lafnitz.

Primarno igra na poziciji ofanzivnog veznog, ali može pokriti i centralni vezni red te desno krilo. Visok je 182 cm, a prema Transfermarktu njegova vrijednost trenutno iznosi 2,5 miliona eura, što predstavlja veliki rast u odnosu na prošlu godinu kada je vrijedio znatno manje.

Za juniorsku reprezentaciju BiH debitovao je pod vodstvom Marija Ivankovića u prijateljskim utakmicama protiv Crne Gore, gdje se odmah upisao u listu strijelaca.

Prema analizi CIES-a, Mahmić se nalazi među vodećim igračima izvan liga petice po doprinosu golovima svoje ekipe, gdje zauzima drugo mjesto.