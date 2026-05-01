Centralna banka BiH uplatila više od 184 miliona KM u državni budžet

Centralna banka Bosne i Hercegovine uplatila je 184.420.439,90 KM na račun Ministarstva finansija i trezora BiH, po osnovu raspodjele dijela čiste dobiti za 2025. godinu.

Riječ je o jednom od značajnijih pojedinačnih prihoda budžeta institucija BiH, koji čini približno 12,5 posto ukupnog budžeta.

Iz Centralne banke BiH navode da ova uplata potvrđuje njenu važnu ulogu ne samo u očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti, nego i u osiguravanju budžetskih prihoda države.

U posljednje tri godine CBBiH je u budžet institucija BiH transferisala više od 493 miliona KM, što je za oko 56,3 miliona KM više nego u svim prethodnim godinama od početka raspodjele čistog profita.

Čisti profit Centralne banke BiH u 2025. godini iznosio je 307.367.399,84 KM. Iz CBBiH ističu da je rezultat ostvaren stabilnim upravljanjem, posebno deviznim rezervama, uz poštivanje principa sigurnosti, likvidnosti i profitabilnosti.