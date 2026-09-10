Dario Gjergja tužio bivši klub, potražuje oko 700.000 KM

Ali Huremović
Dario Gjergja tužio bivši klub, potražuje oko 700.000 KM
Dario Gjegrja, selektor košarkaške reprezentacije BiH

Dario Gjergja tužio je Limoges CSP, svoj bivši klub, zbog navodno neizmirenih finansijskih obaveza, a od francuskog košarkaškog kluba potražuje 350.000 eura, odnosno oko 700.000 KM, objavili su francuski mediji.

Aktuelni selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i trener KK Bosna Sarajevo vodio je Limoges u sezoni 2025/2026, a saradnja dvije strane prekinuta je u aprilu.

Prema informacijama francuskih medija, Gjergja smatra da mu pripadaju primanja koja bi dobio do isteka prvobitno potpisanog ugovora, zbog čega je pokrenuo postupak protiv bivšeg poslodavca.

Suđenje moguće krajem godine

Ukoliko Gjergja i Limoges CSP prethodno ne postignu dogovor, sudski postupak mogao bi biti održan krajem godine.

Slučaj selektora BiH nije jedini spor bivših članova kluba sa Limogesom. Tužbu protiv francuskog kluba ranije je podnio i nekadašnji sportski direktor Kevin Anstett, koji je tražio 200.000 eura, ali je izgubio spor.

Dario Gjergja tužio je Limoges CSP u periodu u kojem istovremeno obavlja funkciju selektora reprezentacije BiH i vodi sarajevsku Bosnu.

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