Večeras spektakl u Mejdanu: Zmajevi protiv moćne Italije u rasprodanoj dvorani

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u tuzlanskom Mejdanu protiv Italije otvara drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Utakmica počinje u 20 sati, a Zmajeve očekuje jedan od najtežih protivnika u grupi J. Italija u Tuzlu stiže sa pet pobjeda i jednim porazom prenesenim iz prve faze, dok je BiH drugi krug dočekala s omjerom 2-4.

Uz BiH i Italiju, u grupi su još Turska, Srbija, Litvanija i Island. Sve reprezentacije prenijele su rezultate iz prve faze, a tri najbolje selekcije na kraju drugog kruga izborit će direktan plasman na Mundobasket, koji će 2027. godine biti održan u Kataru.

Italija u ovu fazu ulazi s druge pozicije, iza neporažene Turske. Srbija je treća sa omjerom 4-2, Litvanija i Island imaju po 3-3, dok je BiH na šestoj poziciji sa dvije pobjede i četiri poraza.

Selektor BiH Dario Gjergja u ovom prozoru ne može računati na povrijeđene Džanana Musu i Emira Sulejmanovića. Među igračima na koje računa su Jusuf Nurkić, Luka Garza, Kenan Kamenjaš, Amar Gegić, Edin Atić, Amar Alibegović i drugi reprezentativci.

Posebna pažnja bit će usmjerena na visoku liniju bh. tima, gdje Gjergja na raspolaganju ima Nurkića, Garzu i Kamenjaša. S druge strane, Italija raspolaže širokim rosterom, a među najvećim prijetnjama je Simone Fontecchio.

Selektor BiH uoči utakmice istakao je da je Italija izuzetno kvalitetna na svim pozicijama, posebno izdvojivši njihovu vanjsku liniju i šuterski kvalitet.

Dodatni adut Zmajeva trebala bi biti publika. Mejdan je rasprodan, a prema riječima potpredsjednika Košarkaškog saveza BiH Aida Berbića, očekuje se između 4.000 i 4.500 navijača.

Tradicija međusobnih susreta je na strani Italije. Prema podacima FIBA-e, Italijani su dobili svih pet dosadašnjih zvaničnih utakmica protiv BiH. Posljednji put sastali su se na Eurobasketu 2025. godine, kada je Italija slavila rezultatom 96:79.

Za Zmajeve večerašnji duel predstavlja priliku da pred domaćom publikom naprave važan korak u borbi za jedno od prva tri mjesta u grupi.

Nakon Italije nema mnogo vremena za odmor. BiH već u ponedjeljak, 31. augusta, gostuje Litvaniji u Vilniusu.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Italija igra se večeras od 20 sati u SKPC Mejdan u Tuzli.