Zmajevi večeras u Hrasnici: Poljska prvi test pred nastavak kvalifikacija

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Hrasnici odigrati prijateljsku utakmicu protiv selekcije Poljske.

Bit će to prvi pripremni meč izabranika Darija Gjergje pred nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali i prilika za revanš Poljacima nakon prošlogodišnjeg duela na Eurobasketu.

Poljska je tada u osmini finala savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80:72 i izborila plasman među osam najboljih reprezentacija Evrope.

Večerašnji susret poslužit će stručnom štabu BiH kao važna provjera forme i mogućnosti ekipe pred ključne kvalifikacione utakmice. Do nastavka kvalifikacija bh. košarkaši odigrat će i kontrolni meč protiv KK Bosna, koji će biti zatvoren za javnost.

“Mislim da Poljacima neće biti Loyda koji će kasniti malo, ali to je reprezentacija koja je na vrhunskom nivou. Radi se o odličnoj provjeri. Najvažnije za nas je da primjenimo ono što smo trenirali i radili kako bi dobili sigurnost u duelima s Italijom i Litvanijom. Italija u punom sastavu je drugačija ekipa, moraš držati koncentraciju svih 40 minuta, moraš biti i u napadačkoj i odbrambenoj odluci na nivou. Tu igraju većinom euroligaški igrači koji imaju i iskustvo i kontinuitet, moraš smanjiti greške na minimum da bi bio spreman da dobiješ tu utakmicu”, rekao je selektor Dario Gjergja.

Reprezentaciju BiH potom očekuju dueli protiv Italije u Tuzli i Litvanije u gostima. Dvije pobjede u tim utakmicama značajno bi povećale šanse bh. tima da se ponovo uključi u borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo.

“Što se kvalifikacija za SP tiče i utakmice protiv Poljske, probat ćemo iskoristiti sve što smo radili i vježbali, da nam Poljska dobro dođe da bolje uđemo u duel s Italijom. Bit će to sigurno malo više od prijateljske utakmice. Imali smo utakmice protiv Srbije i Turske kući, gdje smo stvarno bili blizu i iz toga trebamo naučiti iskoristiti taj momenat. Trebamo tu malo da napredujemo kako bi znali da pobijedimo te velike utakmice”, kazao je kapiten reprezentacije Adin Vrabac.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Poljske igra se večeras od 19 sati u dvorani u Hrasnici.

Direktan televizijski prijenos utakmice nije obezbijeđen.