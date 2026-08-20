Oružane snage BiH i danas gase požare u Bosanskom Grahovu i Nevesinju

Ali Huremović
Oružane snage BiH i danas gase požare u Bosanskom Grahovu i Nevesinju

Oružane snage BiH i danas su angažovane na gašenju požara na području Bosanskog Grahova i Nevesinja, gdje vatrogascima i drugim službama pomažu u borbi s vatrom na teško pristupačnim terenima.

Tokom jučerašnjeg dana 1. helikopterski skvadron Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio je angažovan na gašenju požara na području općine Bosansko Grahovo.

Istovremeno je 2. helikopterski skvadron djelovao na području Bosanskog Petrovca i Grmeča, dok su pripadnici OS BiH učestvovali i u gašenju požara na nevesinjskom požarištu.

Angažman nastavljen i danas

Aktivnosti su nastavljene i danas, 20. augusta, a Oružane snage BiH i dalje gase požare na području Bosanskog Grahova i Nevesinja.

Iz Oružanih snaga BiH ističu da je gašenje požara na nepristupačnim terenima jedna od najzahtjevnijih misija koje su im povjerene.

Naglašavaju da pripadnici OS BiH, uz visok stepen profesionalnosti i spremnosti, učestvuju u akcijama s ciljem zaštite stanovništva i pomoći civilnim strukturama na požarištima.

Angažman Oružanih snaga BiH na gašenju požara posebno je značajan na područjima do kojih je pristup vatrogasnim ekipama otežan, gdje helikopterske jedinice mogu djelovati iz zraka.

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