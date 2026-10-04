Efendić zadovoljan rezultatom SBiH, o koalicijama tek nakon konačnih rezultata

Semir Efendić ocijenio je da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu na današnjim Općim izborima dobila respektabilnu podršku birača, dok je razgovore o mogućim koalicijama ostavio za period nakon objave konačnih rezultata.

Efendić je zahvalio biračima koji su mu dali podršku u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH i naveo da prema trenutnim procjenama ima oko 150.000 glasova. Raniji preliminarni presjek CIK-a pokazivao je da je Efendić bio treći u toj utrci, iza Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića.

Prema njegovim riječima, rezultat koji je ostvario vidi kao potvrdu podrške radu Stranke za BiH, ali i njenim kandidatima na drugim nivoima vlasti.

Efendić očekuje zastupljenost SBiH na više nivoa

Govoreći o državnom nivou, Efendić je kazao da Stranka za BiH prema dosadašnjim rezultatima ima oko 66.000 glasova za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Naveo je i da očekuje da SBiH bude parlamentarna u većini kantona. Za Kanton Sarajevo procjenjuje rezultat veći od 30.000 glasova i oko osam mandata, dok za državni parlament očekuje približno tri mandata.

Efendić je ocijenio da trendovi za Stranku za BiH ostaju povoljni i u okolnostima manje izlaznosti nego ranije.

O koalicijama nakon završetka brojanja

O eventualnim postizbornim koalicijama nije želio govoriti prije završetka brojanja i utvrđivanja konačnih rezultata.

Poručio je da očekuje formiranje vlasti koja će, prema njegovim riječima, raditi konkretnije i dio programskih stavova koje je tokom kampanje zastupala Stranka za BiH uvrstiti u svoj rad u narednom mandatu.

Centralna izborna komisija BiH objavljuje preliminarne rezultate Općih izbora 2026, a konačna raspodjela mandata bit će poznata nakon završetka obrade svih kategorija glasova.