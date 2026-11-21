Planska isključenja električne energije na području TK

Dana 23.11.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Jovanovići, Seljublje, Paraći, Savići, Kolimer, Požarnica, Kovačevo Selo, Čifluk, Donje Hrasno, Novakovići, Puljkov Do, Antići, Gajevi, Kukarići, Vujići, Toromanovići, Drenov Do, Banj Brdo, Cviljevina, Trakilovići i Gornje Hrasno u vremenu od 09:00 d0 15:00 sati.

2.Grada Živinica u naselju Đulovići u vremenu od 09:00 d0 15:00 sati.

3.Grada Srebrenika:

– u naselju Rapatnica Luka u vremenu od 09:00 d0 13:00 sati.

– u naselju Raptnica Dom prema Falešićima u vremenu od 13:00 d0 16:00 sati.