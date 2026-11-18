Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 19.11.2026. godine (četvrtak) na području Grada Tuzle u naselju Momanovo u vremenu od 08:30 do 14:00 sati.

Dana 20.11.2026. godine (petak) na području:

Grada Tuzle:

– u ulicama: Slavinovići do 6, 6A, 6B, 6C,8, 10, Hotel Tehnograd u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u ulicama 27.Jula i Husinskih Brigada u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Grada Srebrenika u naseljima:Gornji Moranjci, Čekanići Gornji, Čekanići Donji, Falešići i Brničani u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3 Općine Kladanj u naseljima: Tarevo,Čitluk,Luke,Crijevčići,Ugovoreni Vodovod (Sedam Vrela) u vremenu od 09:30 do 14: 30 sati.

4 Općine Gračanica:

– naselja Žuže, Vranovići, Gornji Doborovci i Doborovci od 09:00 do 10:00 sati,

– naselje Doborovci i Gornji Doborovci. u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.