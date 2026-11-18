Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je raspored polaganja stručnih ispita za zdravstvene radnike u novembru 2026. godine, kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji, prijavama i troškovima polaganja.

Za pojedine zdravstvene profile ispiti su zakazani već ove sedmice, dok će ostali kandidati ispitima pristupiti do kraja mjeseca.

Prema objavljenom rasporedu, diplomirane medicinske sestre i tehničari stručni ispit polažu 17. i 18. novembra, s početkom u 16 sati. Ispiti se održavaju u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu.

Za diplomirane inžinjere medicinske radiologije stručni ispit zakazan je za 24. novembar u 16 sati, dok će diplomirani sanitarni inžinjeri ispit polagati 26. novembra, također u 16 sati.

Diplomirani fizioterapeuti i prvostupnici primaljstva stručnom ispitu pristupit će 30. novembra, s početkom u 16 sati.

Za doktore medicine, doktore stomatologije, magistre farmacije, diplomirane inžinjere medicinsko-laboratorijske dijagnostike i inžinjere medicinske biohemije na objavljenoj stranici još nisu navedeni konkretni termini polaganja.

Stručni ispiti za zdravstvene radnike: Koja dokumentacija je potrebna?

Kandidati koji su završili šestomjesečni pripravnički staž prijavu za polaganje stručnog ispita trebaju dostaviti Federalnom ministarstvu zdravstva na adresu Maršala Tita 9, 71000 Sarajevo.

Uz zahtjev je potrebno priložiti prijavu zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž, ovjerenu kopiju diplome i zaključenu i ovjerenu pripravničku knjižicu. Kandidati koji su diplomu stekli izvan Bosne i Hercegovine trebaju dostaviti i ovjerenu kopiju dokumenta o nostrifikaciji diplome.

Osobe koje su promijenile prezime dužne su dostaviti vjenčani ili rodni list.

Za zdravstvene radnike koji su stručnu praksu obavili tokom studija propisana je drugačija dokumentacija. Oni trebaju dostaviti zahtjev za polaganje stručnog ispita, ovjerenu kopiju diplome i potvrdu fakulteta o obavljenoj stručnoj praksi u okviru studija.

Rješenje o odobrenju polaganja, kao i poziv za pristupanje ispitu, kandidati će dobiti pismenim putem.

Koliko košta polaganje stručnog ispita?

Prema informacijama Federalnog ministarstva zdravstva, naknada za polaganje stručnog ispita za zdravstvene radnike iznosi 300 KM.

Za kandidate koji polažu stručni ispit za farmaceutskog inspektora naknada iznosi 1.000 KM. Za ovu kategoriju kandidata propisana je i posebna dokumentacija koja uključuje dokaz o radnom iskustvu u struci, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu i dokaz o uplati naknade.

Uplate se vrše na depozitni račun Federalnog ministarstva zdravstva broj 1020500000106698, uz vrstu prihoda 722613 i poziv na broj 2000160900.

Dodatne informacije o prijavama i polaganju stručnih ispita kandidati mogu dobiti radnim danima od 9 do 11 sati na broj telefona 033 280 816.

Raspored ispita, potrebna dokumentacija, pravilnici i ispitne oblasti dostupni su i na zvaničnoj stranici Federalnog ministarstva zdravstva.