Zašto ministrici Katić i njenom savjetniku nisu oduzeti telefoni?

Akcija „Odbor“, u okviru koje su pripadnici Federalne uprave policije pretresli prostorije Željeznica FBiH i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, otvorila je dodatna pitanja o načinu provođenja istrage.

Posebnu pažnju izazvali su navodi da federalnoj ministrici Andrijani Katić i njenom savjetniku Josipu Nikoliću nisu oduzeti mobilni telefoni.

Prema informacijama koje je objavio Raport, tokom istražnih radnji nisu izuzeti telefoni ministrice i njenog savjetnika, iako su se u javnosti ranije pojavljivale informacije o njihovoj mogućoj povezanosti s postupkom imenovanja Uprave Željeznica FBiH.

Ovaj portal postavlja pitanje zbog čega istražitelji POSKOK-a u ovom slučaju nisu primijenili mjere koje su korištene u pojedinim ranijim istragama korupcije.

Zašto u akciji „Odbor“ nisu oduzeti mobilni telefoni?

Raport podsjeća na ranije predmete u kojima su istražni organi oduzimali mobilne uređaje zvaničnika i službenika radi provjere komunikacije koja bi mogla biti značajna za krivični postupak.

Među primjerima navode predmet poznat kao „Spengavanje“, kao i istražne postupke povezane s federalnim ministrima Vojinom Mijatovićem, Ramom Isakom i Nediljkom Rimcem.

Međutim, oduzimanje mobilnih telefona nije obavezno u svakoj istrazi. Takva mjera zavisi od okolnosti konkretnog predmeta, procjene tužilaštva i odgovarajućih zakonskih uslova. Zbog toga činjenica da određeni uređaji nisu oduzeti sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnog postupanja istražnih organa.

Pretresi uslijedili nakon ranijih upozorenja

Istražne radnje u okviru akcije „Odbor“ provedene su u utorak, 20. oktobra, po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, pod nadzorom POSKOK-a.

Predmet istrage su sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja u vezi s imenovanjima vršilaca dužnosti članova Uprave Željeznica FBiH. Tokom akcije pretresane su službene prostorije i računarska oprema u Sarajevu i Mostaru.

Raport navodi da je još početkom januara upozoravao na moguće nepravilnosti u postupku imenovanja rukovodilaca ovog javnog preduzeća, zbog čega se postavlja i pitanje vremenskog razmaka između prvih medijskih navoda i provođenja pretresa.

Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija ranije je saopćeno da su istražiteljima stavili na raspolaganje dokumentaciju koja se odnosi na imenovanja, uz pojašnjenje da je konačne odluke donosila Vlada Federacije BiH.

Prema dosad objavljenim informacijama, POSKOK nije javno obrazložio razloge zbog kojih bi pojedine istražne mjere bile primijenjene ili izostavljene u odnosu na konkretne osobe.

Također, nisu objavljene potpune informacije o procesnom statusu svih osoba čija se imena spominju u medijskim izvještajima o ovom predmetu.