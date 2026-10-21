Federalna uprava civilne zaštite objavila je najnoviji izvještaj o stanju prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog najavljenih obilnih padavina izdato je narandžasto meteorološko upozorenje za Hercegovinu, dok su na području Tuzlanskog kantona zabilježene četiri vatrogasne intervencije.

Prema izvještaju Federalne uprave civilne zaštite za 20. i 21. oktobar 2026. godine, obilne padavine mogle bi izazvati nagli porast vodostaja, izlijevanje manjih rijeka i pojavu bujica, kao i aktiviranje klizišta na ugroženim područjima.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje Hercegovine, koje je na snazi od srijede, 21. oktobra, u 9 sati do četvrtka, 22. oktobra, u 3 sata.

Očekuje se između 30 i 60 litara kiše po kvadratnom metru, dok bi na pojedinim područjima Hercegovine moglo pasti i do 120 litara. Za veći dio Bosne i Hercegovine najavljeni su i udari južnog vjetra do 50 kilometara na sat.

Povećana opasnost od poplava i klizišta

Posebna pažnja usmjerena je na sliv rijeke Neretve, naročito njegov srednji i donji dio, kao i na područje rijeka Tihaljina, Mlade i Trebižat.

Među ugroženim područjima izdvajaju se Mostar, Konjic, Jablanica, Stolac, Čitluk i drugi dijelovi Hercegovine. Poseban rizik od poplava naveden je za područje sjeverozapadno od Konjica.

Nadležne službe pozivaju stanovništvo na oprez, posebno u blizini riječnih korita, bujičnih tokova i područja podložnih klizištima. Građanima se preporučuje da prate upozorenja civilne zaštite, zaštite imovinu i izbjegavaju nepotrebna putovanja.

Četiri požara na području Tuzlanskog kantona

Prema izvještaju, vatrogasci su tokom proteklog izvještajnog perioda intervenisali na više lokacija u Tuzlanskom kantonu.

Gračanica: Zbog pucanja vodova na niskonaponskoj električnoj mreži izbio je požar niskog rastinja. Intervenisalo je pet vatrogasaca s dva vozila.

Tuzla: U Gornjoj Tuzli izbio je požar na napuštenom objektu.

Banovići: U naselju Veseli Brijeg, na području mjesne zajednice Čubrić, gorjela je divlja deponija otpada.

Kalesija: U naselju Donje Hrasno požar je zahvatio oko 150 bala sijena.

Svi navedeni požari su lokalizirani i ugašeni.

Vatrogasne intervencije zabilježene su i na području Mostara, Čapljine, Čitluka, Sarajeva, Livna, Bosanske Krupe i Bugojna.

Voda na jednoj lokaciji u Bihaću nije ispravna

U izvještaju je navedeno i da voda na vodovodu Kamp Lipa, pumpna stanica Begovac, na području Bihaća ne zadovoljava propisane fizičko-hemijske i mikrobiološke kriterije, zbog čega se preporučuje da se ne koristi.

Kakvo nas vrijeme očekuje?

Tokom srijede u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćenim grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno s jakim udarima, južnog i jugoistočnog smjera. Dnevne temperature kretat će se od 17 do 23 stepena, a na krajnjem sjeveroistoku Bosne do 26 stepeni Celzijusa.

Nadležne službe upozoravaju građane da budu oprezni i redovno prate zvanične informacije, s obzirom na mogućnost naglog pogoršanja hidroloških prilika.