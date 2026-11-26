Zbog najavljenih intenzivnih padavina, za danas, 26. novembar, izdato je narandžasto upozorenje za Hercegovinu te istočnu i jugoistočnu Bosnu.

Očekivana količina padavina iznosi između 30 i 60 litara po metru kvadratnom, dok lokalno može dostići i 80 litara.

Prema preporukama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, građanima se savjetuje oprez i poduzimanje mjera za zaštitu ljudi i imovine.

Obilne padavine mogu izazvati plavljenje imovine i saobraćajnica, kao i poremećaje u snabdijevanju električnom energijom, vodom i komunikacijama.

Vozačima se posebno skreće pažnja na otežane uslove u saobraćaju zbog smanjene vidljivosti i mogućeg zadržavanja vode na cestama.