Jak vjetar očekuje se od danas u podne, izdato narandžasto upozorenje

Selma Jatić
Na snazi je narandžasto upozorenje, budite oprezni!

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog jakih do olujnih udara vjetra širom Bosne i Hercegovine, kao i obilnijih padavina koje se očekuju u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni.

Upozorenje zbog vjetra na snazi je od danas, 12. novembra, od 12 sati do sutra, 13. novembra, do 9 sati, dok se obilnije padavine prognoziraju za 13. novembar.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuju se udari vjetra brzine od 60 do 80 kilometara na sat, lokalno i do 90 kilometara na sat.

Na području Hercegovine i jugozapadne Bosne očekivana količina padavina iznosi od 40 do 80 litara po metru kvadratnom, dok bi lokalno na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine mogla dostići oko 100 litara, pa i više.

Mogući problemi u saobraćaju i štete na objektima

Zbog jakog vjetra mogući su poremećaji u svakodnevnim aktivnostima, poteškoće u saobraćaju, oštećenja objekata, lomljenje grana i obaranje stabala. Obilne padavine mogu uzrokovati lokalna plavljenja, bujične poplave i dodatne probleme u odvijanju saobraćaja.

Služba civilne zaštite Grada Tuzle upozorila je građane na očekivane udare vjetra i pozvala ih da preduzmu mjere samozaštite.

Građanima se savjetuje da ostanu u sigurnim zatvorenim prostorima, osiguraju prozore i vrata te izbjegavaju boravak u blizini visokog drveća, nestabilnih konstrukcija, stubova i dalekovoda.
Posebno se upozorava da automobile ne parkiraju ispod ili u blizini stabala zbog mogućeg lomljenja grana i obaranja stabala.

Preporučuje se redovno praćenje vremenskih prognoza i obavještenja nadležnih službi, a u slučaju opasnosti i ugrožavanja ljudskih života građani mogu pozvati:

Civilna zaštita: 121
Policija: 122
Vatrogasci: 123
Hitna medicinska pomoć: 124

Nadležne službe pozivaju građane da budu oprezni i prilagode svoje aktivnosti vremenskim prilikama.

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