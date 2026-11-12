Barbarez o Alajbegoviću: Njegova hrabrost je posebna, ali treba mu dati vremena

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez govorio je o talentu i potencijalu Kerima Alajbegovića, mladog fudbalera Juventusa, ističući da su strpljenje i podrška ključni za njegov daljnji razvoj.

U razgovoru za italijanski list La Stampa poručio je da od 19-godišnjeg reprezentativca ne treba očekivati vrhunske partije na svakoj utakmici.

Barbarez smatra da Alajbegović posjeduje kvalitete koje ga izdvajaju među mladim fudbalerima, ali naglašava da je pred njim još mnogo rada i dokazivanja. Selektor želi da mladi reprezentativac postepeno gradi karijeru, bez pritiska da odmah opravda sva očekivanja.

Posebno je pohvalio njegovu spremnost da preuzme inicijativu na terenu, čak i kada mu prethodni pokušaji ne donesu željeni rezultat.

Prema Barbarezovim riječima, Alajbegovićeva upornost da traži loptu, kreira prilike i ulazi u zahtjevne situacije pokazuje karakter i samopouzdanje. Upravo takav pristup, smatra selektor, donio mu je i pogodak protiv Napolija.

Naglasio je i da će mladi fudbaler imati podršku stručnog štaba reprezentacije kada se suoči s lošijom formom ili utakmicama u kojima neće uspijevati ostvariti svoje zamisli.

Barbarez posebno cijeni tehniku i kreativnost Alajbegovića

Govoreći o njegovim igračkim osobinama, Barbarez je izdvojio tehničku potkovanost, snalažljivost na malom prostoru i sposobnost da individualnim potezom promijeni tok utakmice.

Alajbegovićeva odlučnost u situacijama jedan na jedan, kao i spremnost da preuzme rizik, prema mišljenju selektora, predstavljaju izuzetno vrijedne osobine za igrača njegovih godina.

Mladi bh. reprezentativac prvi pogodak u italijanskoj Seriji A postigao je 1. novembra, u pobjedi Juventusa nad Napolijem rezultatom 2:0. Tada je, sa 19 godina i 41 danom, postao najmlađi strani strijelac u historiji međusobnih prvenstvenih susreta ovih klubova.

Njegove igre privukle su pažnju i na međunarodnoj sceni. Alajbegović je u oktobru zauzeo sedmo mjesto u izboru za Kopa Trophy, priznanje koje se dodjeljuje najboljim mladim fudbalerima svijeta.

Govoreći o tom priznanju, Alajbegović je izrazio zadovoljstvo što se našao među deset najboljih mladih igrača, ali je istakao da ga uspjeh dodatno obavezuje na rad i usavršavanje.

Barbarezova poruka mladom reprezentativcu ostaje jasna: sačuvati hrabrost, učiti iz grešaka i nastaviti uživati u fudbalu, uz podršku reprezentacije i u trenucima kada rezultati ne budu u skladu s očekivanjima.