Hamilton nakon posjete graničnom prijelazu Rafah: „Ne smijemo se naviknuti na patnju ljudi u Gazi“

Britanski vozač Formule 1 obišao je humanitarne centre u Egiptu, razgovarao s radnicima koji učestvuju u dostavljanju pomoći Palestincima i upozorio na prepreke s kojima se suočavaju humanitarne isporuke.

Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton oglasio se nakon posjete graničnom prijelazu Rafah, na egipatskoj strani granice s Gazom, gdje se upoznao s naporima humanitarnih organizacija u prikupljanju i dostavljanju pomoći palestinskom stanovništvu.

Hamilton je tokom posjete obišao granično područje i logističke centre Egipatskog crvenog polumjeseca u El Arišu, gdje je imao priliku razgovarati s humanitarnim radnicima i upoznati se s procesom pripreme pomoći namijenjene stanovnicima Gaze. Nakon posjete, britanski vozač podijelio je svoje utiske na društvenim mrežama, izražavajući ogorčenje zbog humanitarne situacije u Gazi i ograničenja s kojima se suočavaju isporuke pomoći.

„Posljednje tri godine izraelskog genocida u Gazi su užasavajuće. Nepravda je ljudima uskraćivati slobodu, sigurnost i dostojanstvo. Nijedno ljudsko biće ne bi smjelo biti tretirano kao da njegov život vrijedi manje“, poručio je Hamilton.

Kamioni s pomoći čekaju na ulazak u Gazu

Posebno ga je, kako je naveo, pogodio prizor kamiona natovarenih hranom i drugim potrepštinama koji čekaju na ulazak u Gazu, dok se njihove isporuke suočavaju s odbijanjima i dugotrajnim odgađanjima.

Hamilton je istakao da je razgovarao s jednim od vozača kamiona koji je u trenutku njihovog susreta čekao duže od 12 sati.

„Na graničnom prijelazu Rafah vidio sam kamione s hranom poredane i spremne za polazak, ali im se redovno ne dozvoljava ulazak ili se suočavaju s velikim kašnjenjima. Prvi vozač s kojim sam razgovarao već je čekao više od 12 sati“, naveo je Hamilton.

Tokom obilaska obližnjeg logističkog centra upoznao se i s radom humanitarnih organizacija, ali i s problemima u vezi s odobravanjem pojedinih pošiljki.

Prema njegovim riječima, među predmetima koji se odbijaju ili ne mogu proći procedure nalaze se vreće za spavanje, kompleti prve pomoći, medicinska oprema, invalidska kolica, pa čak i fudbalske lopte namijenjene djeci.

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Hamilton pozvao na nesmetan ulazak humanitarne pomoći

Britanski vozač uputio je direktan poziv izraelskim vlastima da ispune obaveze preuzete u okviru sporazuma o prekidu vatre i omoguće ulazak humanitarnih kamiona u Gazu.

„Izrael mora ispuniti svoje obaveze u okviru primirja i pustiti kamione s pomoći da uđu. Nema izgovora“, poručio je Hamilton.

Naglasio je i da razumije osjećaj bespomoćnosti koji mnogi ljudi širom svijeta osjećaju posmatrajući patnju stanovništva Gaze, ali je istakao da ne smijemo dozvoliti da takva situacija postane nešto na šta ćemo se naviknuti.

U tom kontekstu, svi koji žele pružiti konkretnu pomoć stanovnicima Gaze mogu podržati humanitarnu kampanju Udruženja Pomozi.ba pod nazivom „Šator za Gazu“, čiji je cilj obezbijediti nova i kvalitetna skloništa za porodice koje su zbog ratnih razaranja ostale bez svojih domova. Donacijama se pomaže najugroženijima da dobiju barem osnovnu sigurnost i zaštitu od teških vremenskih uslova. Više informacija o kampanji i načinima doniranja dostupno je na OVOM LINKU.



„Znam da mnogi ljudi osjećaju tu istu bespomoćnost. Istu potrebu da nešto učine, umjesto da samo posmatraju. Ne želim da se naviknemo na njihovu patnju. Ne želim da okrećemo glavu“, zaključio je Hamilton.

Posjeta Lewisa Hamiltona graničnom području Rafaha još jednom je skrenula pažnju na položaj humanitarnih radnika i poteškoće u dopremanju pomoći stanovništvu Gaze, kojem su, prema brojnim humanitarnim organizacijama, neophodni kontinuirani i nesmetani pristup hrani, medicinskoj opremi i osnovnim potrepštinama.