Tragedija na fudbalskom treningu: Mladi igrač preminuo u 22. godini

Adin Jusufović
Tragedija na fudbalskom treningu: Mladi igrač preminuo u 22. godini

Mladi fudbaler Wanis Honsor preminuo je danas u 22. godini nakon što mu je pozlilo tokom treninga francuskog kluba Saint-Denis na ostrvu Réunion. Prema dostupnim informacijama, fudbaler je doživio srčani udar, a pokušaji reanimacije nisu bili uspješni.

Tragedija se dogodila na stadionu La Jamaïque, gdje je Honsor trenirao zajedno sa saigračima. Nakon što mu je iznenada pozlilo, prisutni su odmah reagovali i pokušali mu pružiti pomoć.

Uprkos brzoj intervenciji saigrača i medicinskog osoblja, mladi fudbaler nije preživio.

Honsor je fudbalsku karijeru započeo u omladinskim kategorijama francuskog Rouena, gdje je prošao sve razvojne selekcije i izborio mjesto u seniorskoj ekipi.

Za prvi tim Rouena debitovao je u sezoni 2023/2024, tokom koje je postigao i svoj prvi seniorski pogodak.

Početkom 2026. godine prešao je u Saint-Denis na ostrvu Réunion, gdje je nastavio profesionalni razvoj i nastupe u tamošnjem prvenstvu.

Nakon vijesti o njegovoj smrti oglasio se Rouen, koji je u zvaničnom saopćenju izrazio saučešće porodici, prijateljima i najbližima preminulog fudbalera.

Njegov posljednji klub Saint-Denis odlučio je odgoditi narednu prvenstvenu utakmicu protiv ekipe Saint-Pierroise, nakon tragedije koja je pogodila klub.

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