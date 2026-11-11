POSKOK objavio nove detalje velike akcije: Uhapšeno 15 osoba, zaplijenjeno oko 150 kilograma droge

U velikoj policijskoj akciji protiv dvije organizovane kriminalne grupe uhapšeno je 15 osoba, a tokom dosadašnjih istražnih aktivnosti zaplijenjeno je oko 150 kilograma droge.

Nove informacije objavio je Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva FBiH, poznat kao POSKOK.

Od ukupno 15 uhapšenih osoba, njih 13 lišeno je slobode na području Zeničko-dobojskog kantona, dok su dvije osobe uhapšene na području Kantona Sarajevo.

Tokom današnje akcije policijski službenici oduzeli su više od 100.000 KM gotovine, devet putničkih automobila, jedan motocikl, oružje i opremu namijenjenu vaganju opojnih droga.

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POSKOK: Zaplijenjeno oko 150 kilograma droge i 83 litre ulja

Prema najnovijim podacima POSKOK-a, u okviru dosadašnjih aktivnosti usmjerenih na dvije organizovane kriminalne grupe zaplijenjeno je ukupno oko 150 kilograma opojne droge.

Osim narkotika, oduzete su i 83 litre ulja namijenjenog za upotrebu u proizvodnji amfetamina.

Riječ je o nastavku opsežne istrage protiv osoba koje se dovode u vezu s organizovanim kriminalom, neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga te pranjem novca.

Akcija je provedena na osnovu naredbi Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, pod nadzorom Federalnog tužilaštva, uz učešće više policijskih i sigurnosnih agencija.

Osumnjičeni će biti predati u prostorije Federalne uprave policije, gdje će nad njima biti provedeno daljnje ispitivanje.