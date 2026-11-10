Više od 10 poginulih u teškim lančanim sudarima u Bugarskoj

U dva lančana sudara u Bugarskoj danas je poginulo više od deset osoba, dok su deseci povrijeđeni. Nesreće su se dogodile na autoputu Trakija, u blizini čvorišta Zimnica, gdje je zbog velikog broja oštećenih vozila saobraćaj potpuno obustavljen u oba smjera.

Prema informacijama bugarske novinske agencije BTA, u nesrećama je učestvovalo oko 50 putničkih i teretnih vozila. Regionalni guverner Jambola Georgi Čalakov potvrdio je da ima smrtno stradalih, dok su spasilačke službe nastavile izvlačenje povrijeđenih iz uništenih automobila.

Gusta magla i mokar kolovoz otežali vožnju

Lančani sudari u Bugarskoj dogodili su se na suprotnim kolovoznim trakama autoputa, na 289. i 294. kilometru. Prva dojava o nesreći zaprimljena je jutros u 7:10 sati, nakon čega su na teren upućene policijske, vatrogasne i ekipe hitne pomoći.

Prema preliminarnim informacijama, nesrećama su doprinijeli gusta magla, mokar kolovoz i brzina neprilagođena uslovima na cesti. Vidljivost je bila znatno smanjena, što je dodatno otežalo intervenciju spasilačkih službi.

Pojedina vozila su se prevrnula, dok su druga potpuno smrskana od siline udara. Spasioci su morali uklanjati dijelove zaštitne ograde kako bi pristupili povrijeđenima, a zbog guste magle nije bilo moguće organizovati evakuaciju helikopterom.

Povrijeđeni prevezeni u bolnice, autoput zatvoren

U bolnicu Sveti Pantelejmon u Jambolu primljene su četiri osobe s teškim povredama, dok je osam povrijeđenih upućeno u bolnicu u Slivenu. Sedam pacijenata zadobilo je povrede ekstremiteta i grudnog koša, a jedna osoba nalazi se u izuzetno teškom stanju zbog povrede mozga.

Regionalne vlasti aktivirale su krizni štab, a u akciju spašavanja uključene su službe iz Jambola, Slivena i Burgasa. Bolnice su mobilisale dodatno medicinsko osoblje kako bi osigurale prijem povrijeđenih.

Zbog lančanih sudara u Bugarskoj autoput Trakija zatvoren je u oba smjera, a saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce. Nadležne službe upozorile su vozače da smanje brzinu i održavaju veći razmak između vozila zbog smanjene vidljivosti.