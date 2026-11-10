Adrian Leon Barišić, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine i član portugalske Brage, pravosnažno je osuđen na godinu dana zatvora uslovno zbog saobraćajne nesreće u Hrvatskoj u kojoj su tri osobe zadobile teške tjelesne povrede.

Presudu je donio Općinski sud u Šibeniku, a odnosi se na nesreću koja se dogodila 3. juna 2024. godine na autocesti A1, u blizini Pirovca. Prema sudskoj dokumentaciji, vozač automobila Volkswagen Golf VIII nije prilagodio brzinu uslovima na cesti, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom.

U trenutku nesreće padala je kiša, kolovoz je bio mokar i klizav, a elektronskom saobraćajnom signalizacijom brzina je bila ograničena na 80 kilometara na sat.

Automobil je izletio s ceste i udario dvojicu radnika Hrvatskih autocesta koji su pružali pomoć muškarcu nakon ranije saobraćajne nesreće. Sva trojica zadobila su teške tjelesne povrede, uključujući prijelome rebara i druge ozbiljne povrede.

Adrian Leon Barišić neće u zatvor ako ispuni uslov suda

Sud je izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, ali se ona neće izvršiti ukoliko Barišić tokom naredne dvije godine ne počini novo krivično djelo.

Osim uslovne kazne, obavezan je platiti ukupno 1.177,70 eura sudskih troškova, od čega se 100 eura odnosi na paušalne troškove postupka, a preostali iznos na provedena vještačenja.

Kako prenosi Klix.ba, presuda je postala pravosnažna u septembru ove godine, dok je potvrda pravosnažnosti izdata 19. oktobra.

Adrian Leon Barišić trenutno nastupa za portugalsku Bragu, a ranije je igrao za Osijek i švicarski Basel. Za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je 2023. godine, za vrijeme selektorskog mandata Faruka Hadžibegića.