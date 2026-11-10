Danas žrijeb Kupa BiH: Među 16 klubova i Zvijezda Gradačac

Nedžida Sprečaković
Fudbal, lopta, sport

Žrijeb Kupa BiH za osminu finala i četvrtfinale bit će održan danas u 12 sati u prostorijama Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Preostalih 16 klubova saznat će protivnike u nastavku takmičenja za sezonu 2026/2027, a među njima je i Zvijezda iz Gradačca.

Za plasman u četvrtfinale borit će se Borac Banja Luka, Bosna Visoko, BSK Banja Luka, Čapljina, Čelik Zenica, Famos Istočna Ilidža, GOŠK Gabela, Posušje, Radnik Bijeljina, Sloga Doboj, Tomislav Tomislavgrad, TOŠK Tešanj, Travnik, Zrinjski Mostar, Zvijezda Gradačac i Željezničar Sarajevo.

Među učesnicima su tako ostali klubovi iz različitih rangova bh. fudbala, dok je nekoliko premijerligaša završilo nastup u prethodnoj fazi takmičenja.

Žrijeb Kupa BiH odredit će i moguće parove četvrtfinala

Osim protivnika u osmini finala, klubovi će danas saznati i moguće rivale u četvrtfinalu, jer će oba žrijeba biti održana istog dana.

U osmini finala igrat će se po jedna utakmica, dok će se četvrtfinalni susreti igrati u dva meča. Nastavak takmičenja predviđen je nakon zimske pauze, krajem januara 2027. godine.

Posebnu pažnju ljubitelja fudbala s područja Tuzlanskog kantona privlači nastup Zvijezde iz Gradačca, koja će današnjim izvlačenjem saznati narednog protivnika.

Titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine brani mostarski Zrinjski, koji je prošle sezone u finalu bio uspješniji od gradskog rivala Veleža.

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