Sloboda i Željezničar večeras na Tušnju igraju veliki derbi Kupa BiH

Sloboda i Željezničar večeras od 20:30 sati na stadionu Tušanj u Tuzli igraju utakmicu šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine. Susret dva kluba bogate tradicije privlači veliku pažnju ljubitelja fudbala, a pobjednik će izboriti plasman u osminu finala ovog takmičenja.

Tuzlanska Sloboda u večerašnji duel ulazi nakon prvenstvene pobjede protiv Stupčanice, koja je ekipi donijela dodatno samopouzdanje. S druge strane, Željezničar dolazi kao premijerligaš, što gostima daje prednost u pogledu takmičarskog ranga, ali će crveno-crni pred domaćom publikom pokušati izboriti prolazak u narednu rundu.

Posebnu pažnju privlači trener Slobode Edis Mulalić, koji će večeras predvoditi Tuzlake protiv kluba u kojem je proveo veliki dio igračke i trenerske karijere.

Mulalić je na jučerašnjoj konferenciji za medije naglasio da utakmica ne treba biti predstavljena kao njegov lični susret sa Željezničarom, već kao duel dva velika bosanskohercegovačka kluba.

„Sutra je utakmica Slobode i Željezničara, dva velika kluba, a ne Edisa Mulalića i Želje. Ja sam tu nebitan lik, jedna karika, bitni su moji igrači, bitna su dva kluba s velikom tradicijom u BiH“, poručio je Mulalić.

Šef stručnog štaba Slobode istakao je da obje ekipe imaju malo vremena za pripremu, ali i da njegovi igrači u susret ulaze u dobrom raspoloženju nakon ostvarene pobjede u prvenstvu.

Svjestan je razlike u kvalitetu između dva takmičarska ranga, zbog čega od svojih fudbalera očekuje izuzetno zalaganje i borbenost tokom svih 90 minuta.

Ulaznice za večerašnju utakmicu prodaju se po cijeni od 10 KM, a navijači ih mogu nabaviti u prostorijama FK Sloboda i u CD Shopu Mido u Tuzli.

Susret na Tušnju počinje u 20:30 sati, uz direktan televizijski prijenos na kanalu Arena 1 Premium.