Na današnji dan prije 31 godinu počeo prvi Sarajevo Film Festival

Na današnji dan, 27. oktobra 1995. godine, u opkoljenom Sarajevu počeo je prvi Sarajevo Film Festival.

U gradu u kojem je svakodnevica bila obilježena ratom, granatiranjem i borbom za opstanak, filmsko platno postalo je mjesto susreta s umjetnošću, ali i podsjetnik da kulturni život može opstati čak i u najtežim okolnostima.

Dok su Sarajlije živjele u neizvjesnosti, grupa kulturnih radnika i entuzijasta okupljenih oko Obala Art Centra odlučila je organizovati filmski festival. Njihova namjera nije bila samo prikazati kvalitetne filmove, već sačuvati kosmopolitski duh Sarajeva i omogućiti građanima da barem nakratko osjete povezanost sa svijetom od kojeg su godinama bili odsječeni.

Sarajevo Film Festival počeo je sa 37 filmova i 15.000 gledalaca

Prvo izdanje festivala održano je u Bosanskom kulturnom centru, gdje je tokom dvanaest dana prikazano 37 filmova iz 15 zemalja. Glavni filmski program prikazivan je na 35-milimetarskoj filmskoj traci, dok su ostali sadržaji publici predstavljani putem VHS kaseta.

Uprkos ratnim okolnostima, interesovanje publike nadmašilo je očekivanja organizatora. Projekcije su bile rasprodane, a festival je privukao približno 15.000 gledalaca. U galeriji Obala Art svakodnevno su organizovane konferencije za medije i susreti s festivalskim gostima.

Zanimljivo je da je prvo izdanje nosilo naziv „Prvi ljetni filmski festival Sarajevo ‘95“, iako je održano krajem oktobra i početkom novembra. Festival je prvobitno bio planiran za ljetne mjesece, ali su ratne okolnosti utjecale na promjenu termina.

Za razliku od današnjih izdanja, Sarajevo Film Festival tada nije imao takmičarski program s dodjelom nagrada. U središtu pažnje bili su filmovi, njihovi autori i publika koja je, uprkos opasnostima, dolazila na projekcije.

Iz skromnog ratnog izdanja izrastao je jedan od najznačajnijih filmskih događaja u Jugoistočnoj Evropi. Sarajevo je tokom godina postalo mjesto susreta međunarodnih filmskih zvijezda, reditelja, producenata i mladih autora, a festival važna platforma za razvoj regionalne kinematografije.

Danas, 31 godinu nakon prvih projekcija u Bosanskom kulturnom centru, Sarajevo Film Festival okuplja filmske stvaraoce i publiku iz cijelog svijeta. Njegovi počeci ostali su posebno poglavlje kulturne historije Bosne i Hercegovine, jer je u gradu pod opsadom nastao događaj koji je prerastao granice države i postao prepoznatljiv dio evropske filmske scene.