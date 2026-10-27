Vremenska prognoza: Pred nama su promjenljive vremenske prilike

Meteorolozi za danas najavljuju postepeno povećanje oblačnosti u Bosni i Hercegovini, a u pojedinim dijelovima zemlje moguća je i slaba kiša. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), naoblačenje će se tokom prijepodneva širiti sa istoka prema zapadu.

U drugom dijelu dana slaba kiša očekuje se u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. U kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla, dok će puhati slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Prognoza vremena za Tuzlu i ostatak BiH

Jutarnja temperatura zraka u većem dijelu zemlje kretat će se između minus jedan i četiri stepena, a na jugu od šest do deset stepeni. Najviša dnevna temperatura iznosit će uglavnom od deset do 15 stepeni, dok se na jugu zemlje očekuje do 19 stepeni.

U Tuzli se danas očekuje jutarnja temperatura oko jednog stepena, dok će najviša dnevna dostići 11 stepeni. Tokom dana preovladavat će umjereno oblačno vrijeme.

Prognoza vremena za srijedu najavljuje više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne, dok će u ostatku zemlje biti sunčanije. Jutarnje temperature kretat će se od minus jedan do četiri stepena, na jugu do osam, a dnevne uglavnom između deset i 15, na jugu do 18 stepeni.