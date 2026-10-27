Služba za zapošljavanje TK obavijestila je korisnike da će u utorak i srijedu, 27. i 28. oktobra, njeni servisi raditi uz određena ograničenja zbog planiranih isključenja električne energije.

Ograničenja će biti na snazi oba dana u periodu od 9 do 11 sati, a odnosit će se na centralu Službe, kao i općinske i gradske biroe za zapošljavanje na području Tuzlanskog kantona.

Iz Službe za zapošljavanje TK zamolili su građane za razumijevanje i strpljenje tokom trajanja planiranih prekida u napajanju električnom energijom.