Ministarstvo odbrane BiH nabavlja zaštitnu opremu vrijednu 305 hiljada KM

Ministarstvo odbrane BiH raspisalo je javni tender za nabavku zaštitne i sigurnosne opreme, čija je procijenjena vrijednost 305.012,82 KM bez PDV-a. Nabavka se odnosi na HTZ opremu, a zainteresovani ponuđači svoje ponude mogu dostaviti do 10. decembra ove godine.

Prema obavještenju objavljenom danas na portalu e-Nabavke, Ministarstvo odbrane planira zaključiti okvirni sporazum s jednim dobavljačem na period od tri godine. Sredstva za realizaciju nabavke osigurana su iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Predmet tendera je nabavka zaštitne i sigurnosne odjeće, odnosno opreme namijenjene zaštiti na radu. Detaljne tehničke karakteristike, vrste i količine opreme definisane su tenderskom dokumentacijom.

Nabavka nije podijeljena na lotove jer se, kako je obrazloženo, radi o istovrsnoj robi. Isporuka opreme predviđena je u Glavnu logističku bazu Butile.

Najniža cijena odlučuje o izboru dobavljača

Postupak javne nabavke provodi se putem otvorenog postupka, a osnovni kriterij za dodjelu ugovora bit će najniža ponuđena cijena.

Ministarstvo odbrane BiH najavilo je i provođenje elektronske aukcije, kroz koju će ponuđači imati mogućnost dodatnog nadmetanja cijenama.

Uslovima tendera predviđeno je dostavljanje garancije za ozbiljnost ponude, dok će izabrani dobavljač morati osigurati i garanciju za uredno izvršenje ugovornih obaveza.

Ponude se dostavljaju na adresu Ministarstva odbrane BiH, u ulici Hamdije Kreševljakovića 98 u Sarajevu, najkasnije do 10. decembra u 12 sati.

Javno otvaranje ponuda zakazano je istog dana u 13 sati.