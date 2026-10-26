Poskupljuju cigarete od 1. januara

Akcize na cigarete i duhan u Bosni i Hercegovini za 2027. godinu utvrđene su odlukom koju je danas usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Nova pravila primjenjivat će se od 1. januara naredne godine, a minimalna akciza za pakovanje od 20 cigareta iznosit će 3,95 KM.

Prema usvojenoj odluci, minimalna akciza na 1.000 komada cigareta iznosit će 197,50 KM, dok je specifična akciza zadržana na dosadašnjem nivou od 1,65 KM po pakovanju od 20 cigareta.

Utvrđena je i akciza na duhan za pušenje, koja će iznositi 80 posto minimalne akcize na cigarete, odnosno 158 KM po kilogramu.

Odluka će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zajedno s uputstvima za proizvođače i distributere o njihovim obavezama.

Uputstva će obuhvatiti rokove za dostavljanje popisnih lista postojećih zaliha cigareta i duhana, kao i postupanje u slučaju formiranja novih maloprodajnih cijena.

Utvrđena i stopa kompenzatorne kamate

Upravni odbor UIO BiH na današnjoj elektronskoj sjednici donio je i odluku o visini kompenzatorne kamatne stope za period od 1. jula do 31. decembra 2026. godine.

Stopa je ostala nepromijenjena i iznosi 12 posto.

Usvojene su i izmjene Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO BiH. Izmjene se odnose na šifre novih organizacionih jedinica na graničnim prelazima.

Svi usvojeni podzakonski akti bit će objavljeni u „Službenom glasniku BiH“.