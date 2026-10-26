Završavaju se radovi u ulici Borić u Tuzli

Adin Jusufović

U ulici Borić u Tuzli privode se kraju radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u dužini od 510 metara, za šta je izdvojeno više od 209 hiljada KM. Radovi se izvode u okviru gradskog programa „Putna infrastruktura II“.

Kako je saopćeno iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, vrijednost radova u ulici Borić, koja se nalazi na području mjesne zajednice Centar, iznosi 209.432,93 KM.

Realizacijom ovog projekta unapređuje se putna infrastruktura, čime se stvaraju kvalitetniji uslovi za svakodnevno odvijanje saobraćaja i život stanovnika ovog dijela grada.

Iz nadležne gradske službe zahvalili su građanima na saradnji i razumijevanju tokom izvođenja radova.

Programom „Putna infrastruktura II“ obuhvaćeni su i drugi ugovoreni projekti sanacije saobraćajnica na području Tuzle, a iz Gradske uprave najavili su da će javnost biti blagovremeno informisana o nastavku radova i realizaciji pojedinačnih ugovora.

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