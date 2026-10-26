Evo ko bi mogao biti novi premijer Srbije nakon pobjede Studentske liste

Novi premijer Srbije mogao bi biti Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije i univerzitetski profesor, čije se ime spominje među mogućim kandidatima nakon pobjede Studentske liste na vanrednim parlamentarnim izborima.

Ipak, studentski pokret još nije zvanično objavio koga će predložiti za predsjednika nove vlade.

Šoškić je ekonomista s dugogodišnjim iskustvom u oblasti finansija i monetarne politike. Funkciju guvernera Narodne banke Srbije obavljao je od 2010. do 2012. godine, a na izbornoj listi studentskog pokreta nalazi se na 27. mjestu.

Njegovo ime kao mogućeg budućeg premijera pojavilo se još tokom predizborne kampanje. Početkom oktobra Aleksandar Vučić javno je tvrdio da će upravo Šoškić biti kandidat Studentske liste za predsjednika Vlade Srbije, ali predstavnici studentskog pokreta nisu potvrdili te navode.

Studentska lista okupila je predstavnike različitih političkih i ideoloških opredjeljenja, zbog čega će izbor mandatara biti jedna od prvih važnih odluka nove parlamentarne većine.

Kako se bira novi premijer Srbije?

Prema Ustavu Srbije, kandidata za predsjednika Vlade predlaže predsjednik Republike, nakon razgovora s predstavnicima izbornih lista koje su osvojile poslaničke mandate.

Mandatar potom pred Narodnom skupštinom predstavlja program rada buduće vlade i predlaže ministre koji će činiti njegov kabinet.

Za izbor vlade potrebna je podrška najmanje 126 od ukupno 250 narodnih poslanika, a parlament istovremeno odlučuje o programu vlade, njenom predsjedniku i predloženim ministrima.

Prema projekcijama izbornih rezultata, Studentska lista mogla bi osvojiti 141 mandat, što bi joj osiguralo dovoljno glasova za formiranje vlade bez podrške drugih parlamentarnih stranaka.

Ustavom Srbije propisano je da nova vlada mora biti izabrana najkasnije 90 dana nakon konstituisanja Narodne skupštine. Ako u tom roku ne bude formirana, predsjednik Republike obavezan je raspustiti parlament i raspisati nove izbore.

Ime kandidata za novog premijera Srbije još nije zvanično potvrđeno, a Studentska lista tek treba saopćiti svoj prijedlog za mandatara.

Izvor: Buka