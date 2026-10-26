Objavljen javni poziv za sufinansiranje turističke infrastrukture u TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za sufinansiranje turističke infrastrukture u TK za 2026. godinu, s ciljem unapređenja postojećih i razvoja novih turističkih sadržaja.

Javnim pozivom predviđena je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava za projekte koji doprinose razvoju javne turističke infrastrukture i povećanju atraktivnosti turističkih destinacija na području Tuzlanskog kantona.

Podrška je namijenjena projektima koji će obogatiti turističku ponudu, unaprijediti postojeće sadržaje i omogućiti razvoj novih turističkih atrakcija.

Sredstva će biti dodijeljena iz Budžeta Tuzlanskog kantona, u skladu s Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unapređenje javne turističke infrastrukture za 2026. godinu.

Program je usklađen sa Strategijom razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period od 2024. do 2029. godine, kojom su definisani dugoročni ciljevi razvoja turističkog sektora.

Uslovi prijave, kriteriji za odabir projekata i potrebna dokumentacija navedeni su u pratećim dokumentima javnog poziva.