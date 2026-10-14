U TK planirana sjetva na više od 5.500 hektara

Jesenja sjetva u Tuzlanskom kantonu ove godine planirana je na ukupno 5.507,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je za 178,5 hektara više nego prošle godine.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je Plan jesenje sjetve za 2026. godinu, čija je realizacija procijenjena na približno 8,8 miliona KM.

U odnosu na prošlogodišnju realizaciju, planirane površine povećane su za 3,34 posto. Najveći dio zemljišta bit će zasijan žitaricama, koje zauzimaju 3.955,5 hektara, odnosno gotovo 72 posto ukupnih površina.

Pšenica ostaje najzastupljenija poljoprivredna kultura, a njena sjetva planirana je na 2.321 hektaru, što je 128 hektara više nego prethodne godine.

Pored žitarica, planirana je i sjetva povrtnih, industrijskih i krmnih kultura.

Kalesija ima najveće površine planirane za jesenju sjetvu

Prema usvojenom planu, Kalesija prednjači s 924 hektara zemljišta predviđenog za sjetvu, što predstavlja 16,77 posto ukupnih površina u Tuzlanskom kantonu.

Slijedi Tuzla s planiranim 831 hektarom, odnosno 15,08 posto, dok je u Gradačcu predviđena sjetva na 828 hektara ili 15,03 posto ukupne površine.

U Gračanici je planirano zasijavanje 735 hektara, u Lukavcu 582 hektara, Živinicama 513, a u Čeliću 437 hektara.

Za realizaciju jesenje sjetve poljoprivrednicima će biti potrebna značajna finansijska sredstva, prvenstveno za nabavku sjemena, mineralnih đubriva, goriva, zaštitnih sredstava i drugog repromaterijala.

Procijenjeni troškovi od 8,8 miliona KM veći su za približno 11 posto u odnosu na prošlu godinu, uglavnom zbog rasta cijena repromaterijala i goriva.

Kao važni uslovi za uspješnu realizaciju plana navedeni su pravovremena isplata novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima, osiguravanje kvalitetnog repromaterijala i nastavak stručne podrške poljoprivrednicima.

Vlada TK usvojila i niz drugih odluka

Osim Plana jesenje sjetve, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela više odluka koje se odnose na obrazovanje, zdravstvo, finansiranje projekata, zapošljavanje i rad javnih ustanova.

Za organizaciju „Respiratorne akademije“, stručne edukacije iz oblasti respiratorne fizioterapije, RehaEdu Physio Training centru iz Lukavca odobreno je 2.000 KM.

Vlada je odobrila i usmjeravanje donacije Grada Gračanica u iznosu od 20.000 KM u kantonalni budžet. Sredstva su namijenjena zamjeni stolarije i unapređenju energetske efikasnosti u JU Mješovita srednja škola Gračanica.

Prethodna saglasnost data je na izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika Univerziteta u Tuzli. Donesene su i odluke o poništenju dijelova javnih konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Usvojena je i odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda, kojom se ne mijenja ukupan iznos sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. godinu.

Vlada je dala prethodne saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te plaćama i naknadama zaposlenika u Javnoj ustanovi Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli.

Za potrebe Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona odobreno je 3.000 KM za registraciju službenog vozila, gorivo i kasko osiguranje.

Behram-begovoj medresi u Tuzli odobreno je 10.188 KM za isplatu otpremnine zaposleniku koji odlazi u penziju, dok je Osnovnoj školi „Duboki Potok“ u Srebreniku za istu namjenu odobreno 11.713,97 KM.

Finansijska pomoć odobrena je i obrtničkoj radnji „MS“ iz Živinica za sanaciju štete nastale u požaru, kako bi se omogućio nastavak poslovanja i očuvanje radnih mjesta.

Saglasnosti za nova zapošljavanja u kantonalnim institucijama

Na današnjoj sjednici Vlada TK dala je i više saglasnosti za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove odobren je prijem inspektora rada i radnih odnosa te šumarskog inspektora.

Univerzitet u Tuzli dobio je saglasnost za zapošljavanje jednog radnika, kao i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te Ministarstvo finansija.

Općinskom sudu u Tuzli odobren je prijem dva zaposlenika na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, a imenovani su i školski odbori u više obrazovnih ustanova na području Tuzlanskog kantona.