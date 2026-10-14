Kalesija dobija Dječiji park u centru grada: Poklon porodice Karić u znak sjećanja na rahmetli Zuhdiju

U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održan je sastanak kojem su prisustvovali načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović i investitor Zaim Karić, a na kojem se razgovaralo o realizaciji izgradnje Dječijeg parka u centru Kalesije.

Ovaj vrijedan projekat inicirao je Zaim Karić sa porodicom, koji je odlučio da našem gradu pokloni prostor namijenjen igri, druženju i sretnijem odrastanju najmlađih sugrađana. Park će biti izgrađen u znak sjećanja na njegovog rahmetli oca Zuhdiju Karića Zux, velikog humanistu koji je svojim dobrim djelima ostavio neizbrisiv trag ne samo u Kalesiji nego i mnogo šire.

Planirana lokacija parka nalazi se u dvorištu MSŠ Kalesija, zbog čega je održan sastanak u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kako bi se razmotrila pitanja važna za realizaciju projekta.

Načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović zahvalio je porodici Karić na ovoj inicijativi, ističući značaj nastavka humanitarne tradicije koju je njegovao rahmetli Zuhdija Karić.

„U ime Općine Kalesija i naših građana, upućujem iskrenu zahvalnost Zaimu Kariću i njegovoj porodici na ovoj plemenitoj ideji. Zuhdija Karić bio je veliki humanista, ne samo u Kalesiji nego i mnogo šire, i posebno nas raduje činjenica da njegov sin Zaim nastavlja istim stopama. Ovaj park bit će mnogo više od prostora za dječiju igru, bit će trajni podsjetnik na humanost, porodične vrijednosti i dobročinstvo koje ostaje iza nas“, istakao je načelnik Mujkanović.

Govoreći o motivima za pokretanje izgradnje Dječijeg parka, Zaim Karić naglasio je da ovaj poklon za njega ima posebno emotivno značenje.

„Ovo je poklon našem gradu, Kalesiji, u znak sjećanja na mog rahmetli oca Zuhdiju. Želim da uspomena na njega živi kroz djelo koje će koristiti našoj djeci i budućim generacijama. Nadam se da će ovaj park biti mjesto dječijih osmijeha, druženja i lijepih uspomena, a meni i mojoj porodici će predstavljati poseban način da sačuvam sjećanje na oca i vrijednosti koje je živio“, poručio je Karić.

Izgradnjom Dječijeg parka Kalesija će dobiti novi sadržaj za najmlađe, ali i trajni podsjetnik na humanost i spremnost pojedinaca da svojim djelima doprinesu zajednici. Ova inicijativa porodice Karić predstavlja vrijedan doprinos ljepšem i sadržajnijem životu u Kalesiji, kao i naslijeđe koje će koristiti generacijama koje dolaze.