Općina Kalesija: Nezavisnost smo skupo platili, čuvajmo Bosnu i Hercegovinu

RTV SLON
Dan državnosti BiH: U Federaciji praznik, u RS-u običan radni dan
Foto: Arhiva

Općina Kalesija uputila je čestitku građanima povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, uz poruku o važnosti očuvanja slobode i državnosti.

U čestitki se navodi da je ovaj datum podsjetnik na hrabrost i odlučnost građana koji su se opredijelili za slobodu i nezavisnost. „Na ovaj dan prisjećamo se hrabrosti i odlučnosti naših građana koji su odabrali slobodu i nezavisnost. Naša domovina je simbol zajedništva, različitosti i ljubavi prema zemlji koja nas okuplja“, istaknuto je u poruci.

Iz Općine poručuju da ljubav prema Bosni i Hercegovini podrazumijeva odgovornost i rad za njenu budućnost. „Voljeti Bosnu i Hercegovinu znači čuvati je, graditi je i vjerovati u njenu bolju budućnost“, navodi se.

U čestitki je naglašeno i da je nezavisnost skupo plaćena te da je potrebno trajno čuvati vrijednosti slobode. „Neka ovaj praznik bude podsjetnik da smo narod koji zna voljeti, zna graditi i koji zna čuvati ono što smo skupo platili, a to je sloboda, nezavisnost i država Bosna i Hercegovina.“

Građanima su Dan nezavisnosti čestitali općinski načelnik Nermin Mujkanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Damir Džafić, uz poruku: „Svima Vama sretan 1. mart – Dan nezavisnosti države Bosne i Hercegovine.“

