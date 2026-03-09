U četvrtak obilježavanje 34. godišnjice ubistva kalesijskih policajaca

U četvrtak će biti obilježena 34. godišnjica ubistva kalesijskih policajaca bit će obilježena u četvrtak u Kalesiji, potvrđeno je nakon što je Organizacioni odbor za obilježavanje datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija utvrdio program ovogodišnjeg obilježavanja.

Riječ je o godišnjici ubistva policajaca Seada Bukvarevića, Zijada Živčića i Seada Avdića, koji su ubijeni početkom rata u Bosni i Hercegovini dok su obavljali službenu dužnost.

Podsjećanja radi, 12. marta 1992. godine pripadnici SDS-a iz naselja Dubnica ubili su tadašnje milicionere iz Kalesije Seada Bukvarevića i Zijada Živčića prilikom obavljanja njihovih zadataka. Za ovo ubistvo, kako se godinama ističe prilikom obilježavanja godišnjice, nalogodavci i izvršioci nikada nisu izvedeni pred lice pravde.

Od strane istih nalogodavaca ubijen je i Sead Avdić, kojem je kasnije podignuto spomen-obilježje u blizini kalesijske firme UNIS TOK.

Program obilježavanja godišnjice

Program obilježavanja počinje u četvrtak u 9:00 sati okupljanjem ispred Policijske uprave Kalesija. Nakon toga planirano je postrojavanje učesnika ispred Centralnog spomen-obilježja ispred zgrade Općine u 9:15 sati.

Pet minuta kasnije, u 9:20 sati, predviđeno je polaganje cvijeća i obraćanja na Centralnom spomen-obilježju.

U 10:00 sati planirano je polaganje cvijeća ispred spomen-obilježja Seadu Bukvareviću i Zijadu Živčiću na ulazu u Kalesiju, dok je u 10:45 sati predviđeno polaganje cvijeća ispred spomen-obilježja Seadu Avdiću u neposrednoj blizini firme UNIS TOK.

U okviru obilježavanja ove godišnjice planirana je i dodatna aktivnost krajem mjeseca. U organizaciji Odbora za obilježavanje bitnih datuma i događaja za općinu Kalesija i Udruženja “Kalesijska policija 1991–1995”, u četvrtak 26. marta s početkom u 16:30 sati bit će održan okrugli sto pod nazivom „Ubistvo kalesijskih policajaca“.

Na ovom skupu očekuje se prisustvo pripadnika tadašnje milicije, kao i rukovodstva koje je u tom periodu djelovalo na području Kalesije.